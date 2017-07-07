Kayseri'de 07.07.2017 Tarihi Nikah Rekoru

KAYSERİ Melikgazi Belediyesiinde 7.7.2017'de 55 çift, nikah kıydırdırdı. 55 çiftin bu özel tarih için Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu'na aylar öncesinden müracaatta bulunduğu belirlendi.



01.01.2001, 02.02.2002, 11.12.2013, 04.04.2014 gibi unutulması zor günlerde nikah işlemleri yaptırmak isteyen çiftlerin aylar öncesinden Melikgazi Nikah Memurluğu'na müracaat ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Özellikle yeni evlenecek çiftler için önemli günler vardır. Bunlardan biriside nikah tarihidir. Bu tarihi ölümsüzleştirmek ve daha anlamlı olmasını sağlamak ve hatırlanmasını kolay kılmak adına gençlerimiz bugünleri tercih etmektedir. Melikgazi Belediyesi'ne 07.07.2017 tarihi için nikah kıydırmak isteyen çiftler tarafından aylar öncesinden adeta rekor başvuru olmuştur" dedi