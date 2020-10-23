Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı x-ray cihazı satın alacak
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı x-ray cihazı satın alacak

23.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:43
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı x-ray cihazı satın alacak

Kayseri Cumhuriyet Başsavlığı ihale yöntemi ile X-Ray cihazı satın alacağı öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavlığı ihale yöntemi ile X-Ray cihazı satın alacağı öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ihale duyurusunda 3 kasım 2020 tarihinde Kayseri Adliyesi idari işler müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan ihaleye davet gerçekleştirildi. Buna göre satın alınacak X-Ray cihazının çift monitörlü, CE Belgeli İso-9001 standartlı ve Tüv Belgesi aranacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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