Kayseri çocuk koordinatörleri kayseri'de çalıştay yaptı

17.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:51

Çocuk koordinatörleri Kayseri'de çalıştay yaptı

'YİRMİNCİ Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesinin Uygulanması ve İşbirliği Çalıştayı', Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü nezdinde Kayseri'de yapıldı.

Geçen Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirilen 20'nci Ulusal Çocuk Forumu'nda oluşturulan sonuç bildirgesiyle ilgili uygulama sürecini görüşmek üzere, Türkiye'nin her bir bölgesini temsilen bir ilden çocuk koordinatörleri Kayseri'de toplandı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesinde Kayseri'de gerçekleştirilen toplantının başkanlığını, Ulusal Çocuk Forumu'nda Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü olarak seçilen Kayserili Mustafa Bütün ve Bartınlı İnci Yılmaz yaptı.

Çalıştay hakkında bilgi veren Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, çalıştayın verimli geçtiğini belirterek, 'Çocuklarımız bu çalıştayda Ulusal Çocuk Forumu'nda belirlenen başlıklar üzerinde durdular. Bu alanlarda istişarelerde bulundular. Bu çalıştayı bir rapor haline getirdikten sonra bakanımız Zümrüt Ziya Selçuk hanımefendiye sunacağız. Bakanımız gençlere çok önem veriyor. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin rasyonel anlamda bilinç düzeyinde bir farkındalık oluşturmak, gençlerimizin her alanda ve bulunduğu coğrafya ile ilgili fikir hakkında bulunmak ve bu sürecin içerisine dahil olmalarını sağlamaktır. Çünkü ülkemizin geleceğine yön verecek olanlar bu çocuklarımızdır' dedi.

Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörlerinden Kayserili 16 yaşındaki Mustafa Bütün ise, koordinatörlük görevlerine dair şu bilgileri verdi:

'2 yıllık bir görev süremiz var. Tüm Türkiye'de çocuk haklarını koordine edeceğiz. Aldığımız kararlar doğrultusunda 2 yıllık bir eylem planı ortaya çıkaracağız. Çocuk haklarını da bu konuda ilerletmeye çalışacağız. 4 günlük çalıştayımız da Ulusal Çocuk Forumu'nun sonuç bildirgesindeki; koruma, katılım, eğitim ve yaşam adı altında 4 konuyu ele aldık. Bu konularla ilgili çözüm önerilerini sunduk. Çözüm önerileni de rapor haline dönüştürerek bakanlığımıza ileteceğiz ve hayata geçirilmesine destek vereceğiz. Katılım alanlarında çocuk hakları komitesinin etkileşiminin arttırılması ve iller arasında aktiflik yapmaya çalışıyoruz. Bu çalıştayımız da buna bir örnekti.'

Bartınlı diğer koordinatör yine 16 yaşındaki İnci Yılmaz ise, çalıştayın katılımcılar için verimli geçtiğini ve çalıştay sayesinde diğer illerle daha yakın ilişkiler kurabildiklerini dile getirdi. Öğrenciler, çalıştay süresi içerisinde Kayseri'de bazı kurum ve kuruluşları da ziyaret etme ve kenti gezme imkanı buldu.

Kaynak: DHA