Kayseri Çilek Üretiminde zirveyi hedefliyor
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Kayseri Çilek Üretiminde zirveyi hedefliyor

08.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:52
Kayseri Çilek Üretiminde zirveyi hedefliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin çilek üretimindeki payını artırmak istediklerini belirterek, çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin çilek üretimindeki payını artırmak istediklerini belirterek, çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Soysallı mahallesinde bulunan çilek üretim sahalarını ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bu ziyaretlerle amacımız, tarımsal işletmelerimize ve çiftçimize daha yakın olmak, üretimin her aşamasında onlara destek sunmak, onların talep ve isteklerini yerinde dinlemek ve projelerimizi çiftçilerimizin ve ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmektedir" dedi.

"Ziyaretlerimiz ve karşılıklı diyaloglarla çok yol kat ettik. Bugün de bu anlayışın bir sonucu olarak ilimiz çiftçisine önemli bir alternatif gelir imkanı sunan serada topraksız çilek yetiştiriciliği konusunda gelinen noktayı yerinde inceledik" diyen Şahin, "Burada 23 dekar büyüklüğündeki bir serada topraksız dikey üretim yapılmakta olup, üretilen çilekler piyasanın talepleri doğrultusunda pazarlanmaktadır" ifadesinde bulundu.

Şahin, "Ülkemizin şu an toplam çilek üretim miktarı yaklaşık 682 bin tondur, biz Kayseri olarak çilek fide üretimindeki liderliğimizi çilek meyvesinde de üst noktalara taşımak için çalışmalarımıza hız verdik, çünkü ilimizin ülkemiz çilek üretimindeki payını artırmak istiyoruz. Ayrıca çiftçimiz ürün çeşitliliği ve alternatif gelir imkanları ile emeğinin tam karşılığını alacak, bundan hiç şüpheniz olmasın." diyerek sözlerine son verdi. - KAYSERİ

Kayseri Çilek Üretiminde zirveyi hedefliyor
Kayseri Çilek Üretiminde zirveyi hedefliyor
Kayseri Çilek Üretiminde zirveyi hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kaya

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