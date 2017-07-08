Kayseri Çevre Şehircilik Bakanı Özhaseki Kayseri'de konuştu(Tür: Yurt)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump G20'de biraraya geldi
Suriyeli anne ve çocuğunun namazını kıldıran Görmez'in gözyaşları
Suriye'de başlayan hikayesi vahşetle biten Emani, toprağına uğurlandı
Koruma müdürünü çağırıp uyardı: Başka slogan istemiyorum
Flash TV spikeri, birlikte eğlendiği arkadaşını topuğundan vurdu
Japon'ların gözleri neden çekik biliyor musunuz?
Cansu Taşkın'ın alımlı pozları taklit çıktı!
90'lı yıllara damga vuran isim şimdi tanınmaz halde!
Dünyanın en küçük ülkesinde sadece 27 kişi yaşıyor
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Elinde bir çayı eksik! Rihanna'nın jet skiye binişi bile olay oldu
Bir anda en mutlu günlerini kabusa çevirdi!
Kanser hastası çocuk, bağış toplandığı gece hayatını kaybetti
Görenler inanamadı! Türk futbolcu, Bayern'le idmana çıkıyor
Adana Kozan'da korkutan yangın! Evler tahliye ediliyor