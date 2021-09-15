Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden oluşan ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sararak, şehre döndü.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda afet bölgesi olan Kastamonu ili Bozkurt ilçesinden gelen ekip karşılandı. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu, afet bölgelerinden gelen ekip ile bir süre görüşerek, oradaki son durum ile ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri işbirliği ile 8 kamyon, 6 iş makinası ve 2 tamir ekibi ile afet bölgesinde görevlerini başarıyla tamamladıklarını ve kente döndüklerini ifade eden Sürmelioğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olmak kaydıyla Kastamonu'da gerçekleşen ve bir daha olmasını temenni etmediğimiz sel afetine yardımcı olan arkadaşlarımız sağ salim Kayseri'ye dönüş yaptılar. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiğince o bölgeye yardımcı olduk. 8 kamyon, 6 bobcat iş makinası ve iki tamir ekibimiz ile birlikte kaymakam ve AFAD yetkilileri ile işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde oradaki yarayı sarmaya emek verdik" diye konuştu.

Sürmelioğlu, Başkan Büyükkılıç'a da göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve ilçe belediye başkanlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Bozkurt ilçesinde görevlendirilen ekipte yer alan Melikgazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli Yılmaz Çopur, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak çok büyük işler başardık. Afet bölgesi tam bir felaket yaşanmış can pazarıydı. Elimizden geldiğince halkın bir an önce sosyal hayata dönebilmesi için gerekli müdahaleleri, gerekli yardımları başarmaya çalıştık. Çok da memnun kaldılar, Bozkurt ilçesinde yardımlar konusunda Kayseri adını duyurdu. Afet bölgesinde devlet oradaydı, özveri ile çalışan ekipler vardı, çalışma sahalarımız yoğundu, devletimiz elinden gelen imkanları Bozkurt'a sunmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Çopur, afet bölgesindeki bataklık ve çamur olan yerlerin temizliği ve hafriyatların bertaraf edilmesi için Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan ve Talas olarak gece gündüz demeden çalışmalarını tamamladığını belirtti. - KAYSERİ