Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor
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Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sadece yangınlara müdahale etmekle kalmıyor, bacağı oyun parkı demirliklerine sıkışan çocukları, araç içerisinde unutulan çocukları ve tuvalet borusuna sıkışan kedileri kurtararak, her canlıyı kurtarmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sadece yangınlara müdahale etmekle kalmıyor, bacağı oyun parkı demirliklerine sıkışan çocukları, araç içerisinde unutulan çocukları ve tuvalet borusuna sıkışan kedileri kurtararak, her canlıyı kurtarmaya devam ediyor.

Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar canla başla görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir yılda 7 bin 512 olaya müdahalede bulunurken, birbirinden ilginç olaylara da tanıklık etti.

En riskli mesleklerden birisini gerçekleştiren itfaiye ekipleri bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen olaylara da müdahale ederken, kentte sadece yangınlara değil, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için çalışıyor.

Son dönemlerde yangınların yanı sıra, ayağı oyun parkı demirliklerine sıkışan çocuğu, araç içerisinde unutulan çocuğu, kayalıklardan düşen vatandaşı kurtaran itfaiye ekipleri, ayrıca araç motoruna ve iş yeri tuvalet borusuna sıkışan kedileri de tehlikeye düştükleri yerden kurtardı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde parmağına yüzük sıkışan bir vatandaş, ekipler tarafından kurtarılırken, girdiği bunalım sonucu kendisine zarar veren gencin ateşe verdiği eve kısa sürede müdahalede bulunarak, yangını söndürdü. Ayrıca, yılan yakalama timi de geçtiğimiz yıl genellikle ev ile araçlarda çıkan 237 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Dünya standartlarındaki malzemelerin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla getirtilmesi ile daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebiliyor. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi can kurtarmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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