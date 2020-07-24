Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti basın bayramını kutladı
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Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti basın bayramını kutladı

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla "Basında Sansürün Kaldırılışının 112. Yılı ve Basın Bayramı Söyleşi Programı" gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti basın bayramını kutladı
24.07.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:28

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Konferans Salonu'nda 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla "Basında Sansürün Kaldırılışının 112. Yılı ve Basın Bayramı Söyleşi Programı" gerçekleştirildi. Düzenlenen programda açılış konuşmasını Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Okan Geçgel yaptı. Programda Gazeteci Yazar Hami Kıranatlıoğlu, günümüzde medyanın sorunları ile alakalı söyleşi, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Üstün Tuncer ise medyayı tanıma ve tanımlamak konulu sunum gerçekleştirdi.

"ÖZGÜR BASINA İHTİYAÇ VAR"

Günün anlam ve önemine yönelik açılış konuşması gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Okan Geçgel, "Toplumun doğru bilgilendirilmesi çok büyük bir öneme haiz olduğu gibi, bunu mümkün kılabilmek için de, özgür bir basına ihtiyaç vardır. 24 Temmuz 1908'de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, işte bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır. Bu anlamda, basında sansürün kaldırılmasının miladı olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın 112. Yılını en içten duygularımla kutlar, tüm meslektaşlarımıza görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

BASIN MENSUPLARI DA ÇAĞRI YAPILDI

Konuşmasında, basının şanına ve şerefine gölge düşürecek her türlü eylemden uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Geçgel, Kaymos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti basın bayramını kutladı
Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti basın bayramını kutladı
Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti basın bayramını kutladı
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