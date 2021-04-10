Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla ekipler, gerekli tedbirleri aldı.

Kapalı mahalle yolu bulunmazken 7 ekip, 109 personel ve 46 araç hazır bekliyor.

Ayrıca, Erciyes'te 1 greyder, 5 kar küreme, tuzlama aracı ve 22 personel ile çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün