Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
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Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı

Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetzedelere dağıtılmak üzere 1 tır mutfak malzemesi gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetzedelere dağıtılmak üzere 1 tır mutfak malzemesi gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kastamonu'da gerçekleşen sel felaketinin yaralarını sarmak için bölgedeki ihtiyaçlar çerçevesinde yardım malzemesi hazırladı.

Afetzedelere dağıtılmak üzere hazırlanan, çeşitli mutfak malzemelerinden oluşan 525 koli, tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde temizleme çalışmalarına destek veriyor.

Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı
Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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