Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol ve denetim çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol ve denetim çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üç bulvarı bağlayan yeni ana arterde devam eden çalışmaları denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol ve denetim çalışmaları sürüyor
26.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:17

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üç bulvarı bağlayan yeni ana arterde devam eden çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı birbirine bağlayan Şehir Hastanesi, Keykubat Millet Bahçesi ve Şeker Fabrikası'nı da ilgilendiren bölgede devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, büyüyen ve gelişen Kayseri için yapılan her çalışmanın kendilerine büyük bir huzur verdiğini belirtti.

Yeni bir ana arterin Kayseri'ye kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ekibimiz harıl harıl çalışıyor. İnşallah 1 ay içerisinde buranın asfaltını da dökmüş oluruz. Aynı zamanda bu bağlantıları sağlayan ana arterimiz Kayseri Şeker Fabrikası'na pancar çeken binlerce kamyonun da şehir içerisinde gidişini engelleyecek, çevre yoldan ve bu yoldan geçmek suretiyle de Şeker Fabrikası'na ürünlerini teslim edecekler. Adeta 'kazan kazan' politikasıyla burada önemli bir ana arterimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor, imarlaşıyor. ve Keykubat Millet Bahçesi ile bu bölge birleşince ayrı bir kazanım olacak. TOKİ'nin katkısı ile yapılacak olan millet bahçemizin sonbaharda inşallah ihalesi yapılacak."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile de bir araya gelen Büyükkılıç, yapılacak yolun fabrikaya da büyük katkısı olacağını aktardı.

Akay da Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zabıta denetimlerini sürdürüyor

Öte yandan, Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla artırılan denetimler gece ve gündüz 12 zabıta ekibi ile yürütülüyor.

Ekipler, maske, mesafe, temizlik kuralları hatırlatılarak, uyarılarda bulunuluyor.

Son 3 gün içerisinde 34 alışveriş merkezi ve burada yer alan 141 işletme, 216 pazar esnafı, 125 kuaför ve güzellik merkezi, 13 internet kafe, 177 toplu taşıma aracı, 32 şehirlerarası yolcu otobüsü, 121 taksi durağı, 214 ticari taksi, 9 piknik alanı, 1 lunapark, toptancı halinde faaliyette bulunan 118 iş yeri, 11 çay bahçesi, 73 cami, 83 kıraathane, 11 spor merkezi, 5 bilardo salonu, 13 halı saha, 6 hamam, 74 lokanta ve restoran, 36 düğün ve nikah salonu denetlendi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cüneyt Arkın Kenan Doğulu Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Metin Oktay Caner Erkin Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol ve denetim çalışmaları sürüyor - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 13:05:25. #1.14#
title