Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sanal şiir yarışmasına 1015 öğrenci başvurdu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sanal şiir yarışmasına 1015 öğrenci başvurdu

16.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:14
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sanal şiir yarışmasına 1015 öğrenci başvurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışmasına 1015 öğrenci katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışmasına 1015 öğrenci katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri, "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışması sanal ortamda düzenledi.

Yarışmaya 777 ortaokul öğrencisi, 238 lise öğrencisi olmak üzere toplam 1015 öğrenci katıldı.

Ortaokul ve lise kategorisinde birinci olanlara laptop, ikinci ve üçüncü olanlara tablet ile kategorilerinde dördüncü, beşinci ve altıncı olan yarışmacılara mansiyon ödülü olarak 500 lira değerinde kitap-kaynak kitap hediye edilecek.

Değerlendirme sonucu dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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