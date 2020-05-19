Kayseri Büyükşehir Belediyesinin projelerine destek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il genelindeki projelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye sunum yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il genelindeki projelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye sunum yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede gerçekleşen toplantıya, Özhaseki ve Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Görseller ve slaytlarla gerçekleştirilen sunumda Erciyes turizminden, Anayurt raylı sistemine, Hava İkmal Millet Bahçesi'nden, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesine kadar bir çok konu üzerinde duruldu.

Büyükkılıç'ın tüm bu projelerin altından rahatlıkla kalkabilecek birikim ve donanıma sahip olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Erciyes Dağı'nda termal suyun çıkarılması, eğer olmazsa İncesu tarafındaki suyun ne kadar maliyetle Erciyes'e kazandırılacağı projesini konuştuk. O su geldiğinde Erciyes 12 ay turizme hizmet verecek. Bunun Kayseri ekonomisine ne kadar katkısı olacağını söylemeye gerek yok. Ardından Anayurt raylı sistem hattını konuştuk. Hava İkmal Millet Bahçesi'ni ele aldık. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ni konuştuk. Şimdi Sahabiye'de yeni proje ile yeni bir hayat başlıyor. İlçelerde yapılacak projeler de dahil yüzlerce projeyi tek tek ele aldık. Bunları yapmaya gücümüz yeter. Memduh başkanımız bunların hepsinin altından kalkar. Allah'ın izniyle daha da fazlasını yapar. Bize de düşen yardımcı olmak."

Kaynak: AA