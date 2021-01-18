Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kar timi hafta sonunda 266 mahalle yolunu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, hafta sonunda yağan kar ve tipi nedeniyle 12 ilçede kapanan 266 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hafta sonu gece gündüz demeden karla mücadelesini sürdürdü.

Hafta sonu kapanan Akkışla ilçesinde 15, Bünyan'da 30, Develi'de 10, Felahiye'de 4, İncesu'da 2, Kocasinan'da 21, Özvatan'da 12, Pınarbaşı'nda 104, Sarıoğlan'da 30, Sarız'da 6, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da 2 olmak üzere 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin