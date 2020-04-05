Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara yemek servisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan yaşlılara, her gün düzenli yemek servisi yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan yaşlılara, her gün düzenli yemek servisi yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelerin koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaçlarını temin etmeyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki 27 noktadan her gün 850 aileye 4 bin 500 adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediye, ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan 65 yaş ve üstündeki yaşlıların evlerine yemek servisi de yapıyor.

Belediye ekiplerince hazırlanan en az 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 80 yaşlının evlerine götürülüyor.

Kaynak: AA