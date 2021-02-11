Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sinyalizasyon sistemine estetik dokunuş
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sinyalizasyon sistemine estetik dokunuş

11.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:06
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sinyalizasyon sistemine estetik dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin işlek bölgelerinde trafik ışıklarını daha görünür ve estetik hale getirmek amacıyla led ışıklı sinyalizasyon sistemi çalışması başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin işlek bölgelerinde trafik ışıklarını daha görünür ve estetik hale getirmek amacıyla led ışıklı sinyalizasyon sistemi çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik akışının düzenlenmesinde önemli rol oynayan trafik ışıkları ile ilgili çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinin yoğunluğunu da gözeterek led ışıklı sinyalizasyon sistemine geçti.

Yeni sistem ile trafik ışıkları daha güvenli ve estetik hale getirildi.

Trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklandırmanın uzaktan daha rahat görülen, uzun ömre sahip led teknolojisi ile değiştirilmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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