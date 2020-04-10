Kayseri Büyükşehir Belediyesinden otobüs şoförlerine sağlık taraması Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs şoförlerini tedbir amaçlı sağlık taramasından geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs şoförlerini tedbir amaçlı sağlık taramasından geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, özel halk otobüsü şoförleri ile Ulaşım AŞ bünyesinde çalışan otobüs şoförlerine sağlık taraması yaptırdı.

Büyükşehir Belediyesinin Kiçikapı Otobüs Hareket Amirliğinde şoförlerin ateşi ölçüldü, tıbbi açıdan rahatsızlıkları olup olmadığına bakıldı, öyküleri kayıt altına alındı.

Belediye, otobüslerin dezenfeksiyon işlemlerini de aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA