Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ile 8 personel gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ile 8 personel gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip, Yahyalı Aladağlar Milli Parkı'nda iki gün boyunca süren yangının söndürülmesinin ardından Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bölgeye gitti.

8 kişilik ekip, mesai arkadaşları tarafından Manavgat'a uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da çıkan yangını fedakarca ve uykusuz bir şekilde söndüren kahraman ekibin, dinlenmeden ve aralık vermeden Manavgat ilçesine hareket ettiğini belirtti.

Ekiplerin Manavgat bölgesinde yapılacak görevlendirmenin ardından belirlenen noktalarda yangın söndürme çalışmalarına destek vereceğini aktaran Büyükkılıç, "Tek tek tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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