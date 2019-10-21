Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

21.10.2019 15:42

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Günü'nde bazı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bazı mahallelerin muhtarlarıyla buluşan Büyükkılıç, muhtarların mahallelerin sesi ve temsilcisi olduğunu belirtti.

Muhtarları her zaman önemsediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine bakış açısından ilham alarak onları çok önemsiyoruz. Bu arada mahallelerimizde bayan muhtarların sayısının arttığını görünce de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar adına konuşan Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin muhtarlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Müzesi'nde bin 789 eser sergileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi ve Kayseri Müzesi'nin resmi açılışı 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle yapıldı.

Kale içindeki müzede, milattan önce 5 bin 500'den Osmanlı'nın son dönemine kadar olan bin 789 eser yer alıyor.

Son derece modern bir ortamda sergilenen eserler, pazartesi dışında her gün gezilebiliyor.

2. Yaman Dede Şiir Yarışması

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Yaman Dede Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Yaman Dede adıyla düzenlenen şiir yarışmasında birinciliği "Varlığın Puslu Aynası" adlı şiiri ile Talat Ülker aldı.

Yarışma sonuçlarının açıklandığı toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve yarışmanın seçici kurulu katıldı.

Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Ziya Avşar, Dr. Celal Fedai, Yavuz Bülent Bakiler, Ali Ayçil, Muhsin İlyas Subaşı, Hayati İnanç ve Salih Özgöncü yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinin bundan sonra da kültür ve sanata destek vermeye devam edeceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, katkıları için jüride yer alan edebiyatçılara teşekkür etti.

Öztürk, bu yıl şiir yarışmasının sözü ve özüyle gönüllere taht kuran Yaman Dede adıyla düzenlendiğini, yarışmaya 2 bin 724 şiirin katıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Nurullah Genç, daha sonra yarışmada dereceye giren şiirleri açıkladı. Yarışmada "Varlığın Puslu Aynası" adlı şiiri ile Gümüşhane'den Talat Ülker birinci, "Yadigar" adlı şiiri ile İstanbul'dan İbrahim Yavuz Zarifoğlu ikinci, "Bülbülün Nidası" adlı şiiri ile Ankara'dan Nuray Alper de üçüncü oldu.

Yarışmada, Züleyha Bilgiç, Nevzat Konşer ve Adnan Büyükbaş'ın şiirleri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA