Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihale açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın "ihaleden önce hizmet alındığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kamu İhale Kanunu'na göre ihale sürecinin işletildiği 04.03.2021 tarihinde gazete ve EKAP ilanına çıkıldığı aktarıldı.

İhaleden önce iş verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, ihalenin EKAP üzerinden e-ihale olarak kanuni çerçevede gerçekleştirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Önceden iş verilmiş iddiaları tamamen gerçek dışıdır. İhale açık ihaledir. Rekabetin hakim olduğu, Türkiye'nin her tarafından başvurunun yapılabildiği bir ihaledir. Ayrıca, ihaleye katılan firmalardan en düşük teklifi veren firmanın demo çalışmasına katılmayan bir firma olması bile milletvekili Arık'ın iddialarını tamamen çürütmektedir. Belediyemiz söz konusu 12 lokasyondaki bu demo kameraları için hiçbir şekilde herhangi bir bedel ödememiştir."

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan milletvekili Arık, hizmete hiçbir itirazlarının olmadığını söyledi.

Kentteki 12 noktaya 48 kameranın takılmasına ilişkin ihaleye değinen Arık, hizmetin ihaleden önce alındığını ileri sürdü.

CHP İl Başkanı Ümit Özer de basın açıklamasında Arık'a eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün