Kayseri Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ve aşılama için 24 yeni araç
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ve aşılama için 24 yeni araç

23.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:44
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ve aşılama için 24 yeni araç

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ve aşılama için 24 yeni araçKAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ve aşılama çalışmaları için İl Sağlık Müdürlüğüne 24 yeni araç tahsis etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ve aşılama için 24 yeni araç

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ve aşılama çalışmaları için İl Sağlık Müdürlüğüne 24 yeni araç tahsis etti.

Kayseri'de daha önce sağlık ekiplerine 63 araç ve 84 personel ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ile aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne, şoförleriyle birlikte 24 yeni araç tahsis etti. Başkan Büyükkılıç ve Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere belediye önüne getirilen araçları inceleyerek, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başkan Büyükkılıç, bu süreçte kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki en güzel dayanışmanın Kayseri'de sergilendiğini belirterek, "Üzerimize düşen ne varsa hiçbir tereddüt göstermeden desteklerimizi esirgemiyoruz. Bu süreçte de yine 24 sıfır aracı, şoförleri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüze filyasyon ve aşılama odaklı hizmet etmek amacıyla teslim edeceğiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ve aşılama için 24 yeni araç
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ve aşılama için 24 yeni araç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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