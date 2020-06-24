Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dilencilere yönelik denetim
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dilencilere yönelik denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dilencilere yönelik denetim
24.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:18

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yanı sıra Melikgazi ve Kocasinan belediyeleri zabıta ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sosyal çalışmacı ile polis memurları da yer aldı.

Ekipler, şehir merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler neticesinde dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Ayrıca yakalanan dilencilerin üst aramaları yapılarak üzerlerinden çıkan paralara tutanak karşılığında el konuldu.

Küçük yasta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklarla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocukların aileleri ile yapılan görüşmeler sonucunda yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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