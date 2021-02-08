Kayseri Büyükşehir Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

08.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:30
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısı Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısı Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantıda, gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

Toplantıda 25 asıl, 19 ek olmak üzere toplam 44 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Başkan Büyükkılıç toplantıda, meclis üyelerinin talep ve görüşlerini dinleyerek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) Genel Müdürü Hidayet Atasoy da, meclis üyelerine Kayseri Elektrik Şirketler Grubu ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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