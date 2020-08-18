Kayseri Büyükşehir Belediyesinde projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yürütülen ve planlamaya alınan çalışmalarda gelinen aşamaları değerlendirmek, birimler arası koordinasyonu sağlamak ve pandemi kapsamında yeni normale göre yeniden uyarlamak amacıyla Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, daire...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yürütülen ve planlamaya alınan çalışmalarda gelinen aşamaları değerlendirmek, birimler arası koordinasyonu sağlamak ve pandemi kapsamında yeni normale göre yeniden uyarlamak amacıyla Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve şirketlerin genel müdürleri ile 5 saat süren toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç başkanlığında Kayseri Lisesi'nde yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümden spora, ulaşımdan eğitime, alt ve üst yapıdan kültür ve sanatsal faaliyetlere kadar tüm konuları masaya yatırıldı.

Toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan Büyükkılıç, kentte ulaşımdan, spora, eğitimden, kentsel dönüşüme kadar çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kentsel dönüşümle ilgili olan çalışmaların da sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığımız şehrimizi adeta süslüyor ve ilçelerimize gerekli destekleri veriyor. Ulaşımla alakalı olarak da tek bilet mantığı içerisinde aktarma uygulamalarıyla hem rantabl olarak hem de daha verimli çalışmak amacıyla gayret içerisindeyiz. Pandemi sürecini de göz ardı etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal alanda ve kültürel alanda ilgili birimlerimiz yaptığı çalışmalarla şehrimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kayserimizin marka değeri olan Erciyes Dağımızın sadece dört aya özgü değil, 12 ay verimli olarak değişik etkinliklerle anılması ve orada hizmetlerin kamuoyuyla buluşmasını sağlamak amacıyla da projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek İrtifa Merkezi diye nitelendirdiğimiz 1800-2000 metre arasında yapılacak çalışmayla da adeta burada Kayserimizi bir kamp merkezimize çevireceğimizi paylaşmak istiyorum."

Tarihi dokuyu çok önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, Kapadokya ile Kayseri'nin kültürel açıdan en güzel şekilde anılması ve turist yönünden de turizme en büyük katkıyı sağlamak için alt yapı oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Büyükkılıç, tüm çalışmaları yaparken Ankara'da ilgili bakanlardan ve milletvekillerinden de destek aldıklarını belirterek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA