Başkan Büyükkılıç'tan istişare toplantısı
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Başkan Büyükkılıç'tan istişare toplantısı

17.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:10
Başkan Büyükkılıç'tan istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyelerin hizmet ve yatırımlarını değerlendirmek amacıyla AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları'nın katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyelerin hizmet ve yatırımlarını değerlendirmek amacıyla AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları'nın katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, pandemi ile mücadelenin de konuşulduğu toplantıya ilişkin "Kayseri'miz için çalışmaya devam" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bir araya geldi.

Makamda gerçekleşen toplantıda hizmet ve yatırımlar ele alınırken, ilçe belediye başkanları ilçelerindeki mevcut durum ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunu gerektiren konuları dile getirdiler.

Pandemi ile mücadelenin de konuşulup değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya ilişkin "Kayseri'miz için çalışmaya devam" ifadesini kullanan Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü içerisinde durum değerlendirmesi yapmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kayseri'miz 16 ilçesiyle bir bütündür. İstişarede hayır vardır diyerek, değerli başkanlarımızla bir araya gelip, fikir alışverişleri yapıyoruz. Koordineli çalışmalarla yeni projeler ve çözümler üretiyoruz. Pandemi ile mücadele konusuna da özel önem verdiğimiz toplantı son derece verimli geçti. Yerel yönetimler olarak yapmamız gereken çalışmaları ilçelerimizle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. " - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan istişare toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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