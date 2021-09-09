Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Gündoğdu'dan bilgilendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gündoğdu, Ulaşım AŞ Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 2008 yılında kurulan Ulaşım AŞ'nin birçok başarılı ve örnek çalışmaya imza attığını söyledi.

Kayseri Ulaşım AŞ'nin sermayesinin yüzde 98.5'inin doğrudan Kayseri Büyükşehir Belediyesine, kalan kısmı da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şirketlerine ait bir kuruluş olduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Kaliteli, çevreci ve hızlı ulaşım hizmeti vermeye çalışıyoruz. 34 kilometre hattımız var, 55 istasyonda raylı sistemde toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Toplam 69 aracımız var. Bunlardan 31'i yerli. Otobüs tarafında da toplam 657 otobüs ile kent içinde hizmet veriyoruz. Bunun içerisinde 385 özel halk otobüsü var."

Şirket olarak bir mühendislik gücüne sahip olduklarını ve 86 yabancı ürünü yerlileştirdiklerini anlatan Gündoğdu, "Şirket olarak bir mühendislik gücüne sahibiz. Ar-Ge merkeziyiz, aynı zamanda üretim geliştirme faaliyetlerimiz de var. Şu ana kadar tramvay araçları üzerindeki 86 yabancı ürünü yerlileştirmiş vaziyetteyiz. Dışarıda ortaklarımız da var tabi. Buradan yerlileştirme ile elde edilen kaynak tasarrufu ile 4 milyon TL civarında kazanım elde etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Gündoğdu, Ulaşım AŞ'nin karbon ayak izi, CO2 azaltımı için taahhüt veren Türkiye'de ilk şirket, dünyada da 12 şirketten biri olduğunun gururunu yaşadıklarını belirterek, kurumsallaşma ve reform çalışmalarını anlattı.

2016 yılında 123 milyon yolcu taşıdıklarına, 2019'da ise bu rakamı 131 milyona çıkardıklarına işaret eden Gündoğdu, "Pandemi döneminde yüzde 50'ler civarında düşüş var." dedi.

Gündoğdu, kilometre başına düşen toplu taşıma araçları otobüs ve tramvaylardaki yolcu sayısı ile ilgili sayısal verileri paylaştı.

Gündoğdu, konuşmasının ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya