Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Büyükkılıç, "Siz bizim vitrinimizsiniz, siz bizim yüz akımızsınız" dedi.

Büyükşehır Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş Yıl Dönümü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık zabıtanın şehirde vatandaşların ve esnafların sağlığı ve huzuru için haftada 7 gün 24 saat büyük fedakarlıkla hizmet verdiğini anlattı. Daha sonra kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmasında bir doktor olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı olunması çağrısını yineledi.

"Her birinizin alnından öpüyorum"

Büyükkılıç, zabıta personelinin bu özel gününü kutlayarak, "Her birinizin alnından öpüyorum. 195. Yıl Dönümü'nüzü kutluyorum, daha nice 195'li yıllara diyorum. Siz bizim vitrinimizsiniz, siz bizim yüz akımızsınız, siz bizim fedakar canlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kötülüğe kötülük her baba yiğidin karı, kötülüğe iyilik er baba yiğidin karı anlayışı içerisinde fedakarca hizmet ettiğinizi de biliyorum. Gerek merkezdeki gerekse taşradaki 16 ilçemizle beraber el ele, dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"İşiniz zor, işimiz zor ama biz kardeşler topluluğuyuz"

Gerek zabıtanın, gerekse itfaiyenin riskin en üst düzeyinde görev yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zor bir görevin içerisinde olduğunuzu biliyorum. Gerek itfaiyemiz gerekse zabıtamız hakikaten riskin en üst düzeyinde görev yapıyorlar, bunun farkındayız. Ciddi manada bir sıkıntıya girmeden yolumuza devam ediyoruz. İşiniz zor, işimiz zor ama biz kardeşler topluluğuyuz. Kenetleneceğiz, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, merhamet ve iyi niyet duygularıyla, şefkatle hizmetimizi sürdüreceğiz. "

Büyükkılıç, bu şehri daha iyi noktaya taşımak için gece gündüz demeden bir ekip halinde koşturduklarını ifade etti. Program sonunda Büyükkılıç'a günün anlam ve önemine binaen çiçek takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi zabıta personellerine hediye takdim etti. Ayrıca program kapsamında Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve zabıta personelleri, Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, günün anısına karanfil dağıttı. Kurumsal Haber

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Kaynak: Habermetre

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi - Haberler
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