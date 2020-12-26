Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' belgesi aldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' belgesi aldı

26.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:29
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' belgesi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hizmet binasında örnek belediyecilik sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi sıfır atık belgesi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hizmet binasında örnek belediyecilik sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi sıfır atık belgesi aldı.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulurken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendilerinin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi başarılı şekilde devam ediyor" dedi. Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak tüm ilçelerle sıfır atık için mücadele verdiklerini belirterek, "Bu projenin amacı, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Yerel yönetimler olarak tüm ilçelerimizle birlikte hareket ediyor ve toprağımızı, suyumuzu, havamızı her türlü kirlilikten korumak için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında sıfır atık yönetim sistemi oluşturularak 'Sıfır Atık Belgesi' alındığını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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