Büyükşehir Meclisi'nden 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi' kararı
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Büyükşehir Meclisi'nden 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi' kararı

Büyükşehir Meclisi'nden 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi' kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu üyesi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu üyesi oldu. Buna ilişkin karar Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliği ile alındı.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda 28 asil, 12 ek olmak üzere toplam 40 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Meclis maddeleri arasında Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın kentte modern teknoloji sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu üye olarak yer alması, katılım payı oranı ve müteşebbis heyetine temsil edecek kişi sayısının belirlenmesi talebinin görüşülmesi konusu oylandı.

Kurulması planlanan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile üretim ve ticarete canlılık sağlanması, birçok yere organik üretim ve istihdam sağlanması hedeflenirken, projenin Türkiye'ye örnek olması bekleniyor. Talep, mecliste oy birliği ile kabul edildi. - KAYSERİ

Büyükşehir Meclisi'nden 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi' kararı
Büyükşehir Meclisi'nden 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi' kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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