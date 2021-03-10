Kayseri Büyükşehir Belediyesi salgında esnafa 6 milyon liralık destek sağladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi salgında esnafa 6 milyon liralık destek sağladı

10.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:00
Kayseri Büyükşehir Belediyesi salgında esnafa 6 milyon liralık destek sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü günden itibaren kentteki esnafa 6 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü günden itibaren kentteki esnafa 6 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, salgının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde mazeretlere sığınmayıp hizmete devam ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KAYMEK canlı yayınları ile bugüne kadar 50'nin üzerinde yayın gerçekleştirildi ve bu yayınlarla 1 milyonu aşkın tıklanma ile 30 bini aşkın tekil kişiye ulaşıldı. Uzaktan eğitime destek olmak için de belediyeler olarak 7 bin tableti Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Yeni otobüsler alarak ulaşım hizmetlerini geliştirdik. Kart 38'de HES kodu eşleştirmesini dört ayı aşkın süredir uyguluyoruz. Böylece toplu ulaşımda bulaşı önlemiş olduk. 3 milyon maske vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Bu süreçte 41 bin litre el dezenfektanı, 70 bin litre klor bazlı ortam dezenfektanı ve 12 bin litre limon ve çam kolonyası üretimi gerçekleştiren KASKİ'miz, 4 bin hijyen seti dağıtırken, 250 bin paket su üretip, hastanede yatan ve yurtlarda kalan hastalara ücretsiz dağıttı."

Sağlık çalışanlarına 87 araç ve 108 personel desteği sağladıklarını belirten Büyükklıç, filyasyon ekiplerine bugüne kadar 4 milyon liralık destek sağladıklarını ifade etti.

Büyükkılıç vatandaşa her alanda destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, salgın sürecinde gelir kaybı yaşayan esnafa d 6 milyon lirayı aşkın destek verdiklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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