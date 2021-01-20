Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışına destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliği ile belediye personelinin kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kan bağışı seferberliği kapsamında, belediye personeli kan bağışı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, Kayseri insanının sistemi, fedakarlık ve hayırseverlik üzerine kurduğunu belirtti.

Kan bağışı yapan personele teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kan aramak yerine hazır bulunanı kullanmak, süre açısından ve hastalarımıza faydalı olma açısından çok daha anlamlı ve önemli olduğu için önceden hazırlığımızı yapmamız lazım. Erciyes Üniversitesinin fedakar ekibine böyle bir hizmeti ayağımıza getirip vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi denilince aşı konusunda yapmış oldukları çalışmada yüz akımız, gurur kaynağımız, iyi ki varlar. Araştırma üniversitesi mantığı yaklaşımı içerisindeki çalışmalarda başta rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, daha fazlasını da beklediğimizi paylaşmak istiyorum."

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yetkilileri de pandemi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve tüm personeline teşekkür ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün