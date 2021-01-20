Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışına destek

20.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:04
Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışına destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliği ile belediye personelinin kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliği ile belediye personelinin kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kan bağışı seferberliği kapsamında, belediye personeli kan bağışı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, Kayseri insanının sistemi, fedakarlık ve hayırseverlik üzerine kurduğunu belirtti.

Kan bağışı yapan personele teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kan aramak yerine hazır bulunanı kullanmak, süre açısından ve hastalarımıza faydalı olma açısından çok daha anlamlı ve önemli olduğu için önceden hazırlığımızı yapmamız lazım. Erciyes Üniversitesinin fedakar ekibine böyle bir hizmeti ayağımıza getirip vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi denilince aşı konusunda yapmış oldukları çalışmada yüz akımız, gurur kaynağımız, iyi ki varlar. Araştırma üniversitesi mantığı yaklaşımı içerisindeki çalışmalarda başta rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, daha fazlasını da beklediğimizi paylaşmak istiyorum."

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yetkilileri de pandemi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve tüm personeline teşekkür ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:17:17. #1.15#
title