Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Köpek Saldırısı ile İlgili Açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Özer'in sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesi sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından köpeklerin katledilmesi veya öldürülmesi gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edilen açıklama şu şekilde;

"Şehrimizde yaşadığımız elim köpek saldırısı olayı hepimize derin bir üzüntü yaşatmıştır. Bir yavrumuzun hayatını kaybetmesi ve bir yavrumuzun da yaralanması ile sonuçlanan ve kamuoyunda da haklı olarak sorgulanmaya başlanan bu elim olay sonrası bilgi kirliliği yaşandığına da üzülerek şahit oluyoruz. Olayın idari açıdan incelendiği ve varsa ihmali olanların yargı önünde hesap vereceği şehrimizin en yetkili mülki idare amiri tarafından açıklanmış ve belediye olarak en başından beri bizde gereken her türlü desteği verdik.

Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hassasiyetle üzerimize düşeni yapmaktayız.

Büyükşehir Belediyesi'nin bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi köpek toplama gibi bir görevi ve uygulaması yoktur. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından toplanan köpekleri bünyesinde oluşturduğu Köpek Barınma Evi'ne tutanakla kabul ederek bu köpeklerin veteriner hekimler tarafından muayenelerinin yapılmasını sağlar, hastalık ve saldırganlık açısından tespitlerini yaptırır.

10 günlük süre içerisinde de temiz çıkan köpekler, kısırlaştırma ve mikro çip uygulaması yapılarak sahiplendirilir, sahiplendirilemeyen köpekler ise tekrar teslim eden ilçe belediyesine tutanakla iade edilir. Eğer köpekte hastalık tespit edilirse barınma evindeki tedavi süreci devam eder.

Köpeklerin katledilmesi veya öldürülmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu bile değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA