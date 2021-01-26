Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı yapıldı

26.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:50
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bir araya geldi.

Şehre yönelik yatırımların konuşulup, istişarelerin yapıldığı toplantıda, Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ve teşkilatlar ile dayanışma içerisinde hizmetlerin süreceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, belediyelerin koordinasyon içerisinde ve sürekli istişare yaparak şehre hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:54:52. #1.16#
title