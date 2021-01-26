Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bir araya geldi.

Şehre yönelik yatırımların konuşulup, istişarelerin yapıldığı toplantıda, Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ve teşkilatlar ile dayanışma içerisinde hizmetlerin süreceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, belediyelerin koordinasyon içerisinde ve sürekli istişare yaparak şehre hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin