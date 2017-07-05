Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Bilim Kampı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde bilim kampı açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilim kampında, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, sanat, robotik ve matematik alanlarında uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı.



Bilime olan ilgiyi artırmak için bilim kampında uygulamalı atölye çalışmaları ve farklı deneylerle öğrenciler bilimsel eğitimden geçiriliyor.



Saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen kampa, 9-13 yaş aralığındaki öğrenciler alındı.