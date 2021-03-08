Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
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Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

08.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:09
Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 54 gündem maddesi karara bağladı.

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başka Vekili Mehmet Savruk, meclisin açılışında helikopter kazasında şehit olan kahraman askerleri rahmetle yad ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Savruk, Büyükşehir Belediye Meclisi adına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Komisyonlarda görüşülerek meclise getirilen konuların ele alındığı toplantıda, 35 asıl 19 ek gündem maddesi olmak üzere 54 gündem maddesi müzakere edildi ve karara bağlandı. - KAYSERİ

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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