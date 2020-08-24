Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde büyükşehir belediyesi, stant ve çadır kurarak Kayseri'nin yöresel değerlerini tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi stantta, "Soğanlı bebeği" başta olmak üzere, pastırma, mantı, gilaburu, çemen, nevzine ve "kedi bacağı" gibi lezzetleri sergiliyor.

Tematik çadır, toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu ve sağdıç atışmalarının düzenleneceği etkinlikte, kök börü, atlı cirit gibi geleneksel sporlar ve atlı okçuluk gösterileri de yer alacak.

Okçuluk deneyimleme alanlarının kurulacağı alanda ziyaretçiler, yay, deri, ok ve hat atölyelerine katılabilecek.

Sınırlı sayıda katılımın olacağı etkinlikler, koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA