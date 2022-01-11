Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden 1 milyondan fazla kişi faydalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 7 kütüphanesinden 2021 yılında 1 milyon 180 bin 193 kişi faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yılda kütüphanelerden 896 bin 443 kişi bizzat giderek, 283 bin 750 kişi de ödünç kitap alarak yararlandı.

Kent genelinde bulunan 7 kütüphanede toplam 105 bin 212 basılı 22 bin elektronik ve 3 bin de sesli kitap olmak üzere kütüphanecilik anlamında gerek konforlu donanıma sahip kütüphanelerde gerekse sanal ortamda okuyuculara yönelik hizmetler sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde 2021 yılında 37 bin 721 kişin de üye olmasıyla toplam üye sayısı 188 bin 594'e ulaştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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