Kayseri Büyükşehir Belediyesi koronavirüs sonrasını planlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yapılacak çalışmalar için toplantı düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yapılacak çalışmalar için toplantı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte koronavirüs sonrası kentte yapılacak çalışmaları planlamak için toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, yaşanan süreçte sadece bugün için değil yarını düşünerek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Bu süreçten en az hasarla çıkmak için çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs sonrası süreçte neler yapacağımızı planlamak için bir heyet oluşturup, hem kendi yapacaklarımızı hem de ülke genelinde ışık tutma anlamında 'neler yapabiliriz' konusuna kafa yorarak çalışma yapıyoruz. Her yönüyle enine boyuna hazırlık yapacağız. Sonraki süreçte de uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Ben arkadaşlarımıza, ekibimize şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette, ders alma niteliğinde değerlendireceğiz. Bugünü iyi yöneteceğiz ama geleceğe de mutlaka hazırlık yapacağız."

Kaynak: AA