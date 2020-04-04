Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çalışıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle büyük şehirlerde kapsamı genişletilen tedbirler çerçevesinde çalışmalar artırıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri şehrin farklı bölgelerinde "Evde Kal" anonslarını yineledi ve maske dağıtımı yaptı.

Zabıta ekipleri koronavirüs önlemlerine halkın riayet etmesi yönündeki uyarılarının yanı sıra Cumhuriyet Meydanı, raylı sistem ve otobüs durakları, toplu taşım araçları, esnafların bulunduğu alanlar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde halka maske dağıttı.

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan zabıta ekipleri, yeni alınan tedbirler çerçevesinde özellikle market ve pazar yerleri gibi yoğunluğun bulunduğu alanlarda maske kullanılmasının mecburi olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA