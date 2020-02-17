Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Bünyan'da buz sarkıtlarını temizledi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Bünyan'da buz sarkıtlarını temizledi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

17.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:26
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Bünyan'da buz sarkıtlarını temizledi

'nin ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.


Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının, olası bir kazaya neden olmaması için çalışma başlattı.


Dursun Ergen Caddesi üzerinde çalışma yürütülen ekipler, saçaklardaki buz sarkıtlarını kürekle kırarak temizledi.

Kaynak: AA
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