Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Bünyan'da buz sarkıtlarını temizledi
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının, olası bir kazaya neden olmaması için çalışma başlattı.
Dursun Ergen Caddesi üzerinde çalışma yürütülen ekipler, saçaklardaki buz sarkıtlarını kürekle kırarak temizledi.