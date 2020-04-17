Kayseri Büyükşehir Belediyesi hafta sonu için önlemlerini aldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kayseri insanının koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan tedbirlere uymaya devam edeceğini belirtti.

Bu süreçte her türlü hizmetin verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri insanı kurallara ve yasalara uyan bir anlayışa sahip. Bizlere zorluk çıkarmıyorlar ve her zaman yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hizmetler için planlamaları yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Kent Ekmek gerekli hizmeti verecek. Vefa destek grupları belediyemizle uyum içinde çalışıyor. Zabıtamız gerekli çalışmaları yapıyor. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu ve hayırlı günler temenni ediyorum."

Kaynak: AA