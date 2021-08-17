Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eziyet edilen köpek ile yavrularını korumaya aldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eziyet edilen köpek ile yavrularını korumaya aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eziyet edilen köpek ile yavrularını korumaya aldı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, traktöre iple bağlanarak sürüklenen köpeği, 9 yavrusu ile koruma altına aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, traktöre iple bağlanarak sürüklenen köpeği, 9 yavrusu ile koruma altına aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir kişinin, seyir halindeki traktörünün arka hidrolik demirine kangal cinsi köpeği bağlayıp, sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Belediye ekipleri tarafından teslim alınan köpek, 9 yavrusu ile Köpek Barınma Evi'ne yerleştirildi.

Veterinerler tarafından tedavisi yapılan köpek ve yavrularının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, köpeğe eziyet eden zanlı A.Ö, önceki gün gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında, "hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma" kararı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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