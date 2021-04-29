Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tam kapanmada görev başında olacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tam kapanmada görev başında olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tam kapanmada görev başında olacak
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" döneminde hizmetlerin aksamaması için tüm tedbirler alındığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" döneminde hizmetlerin aksamaması için tüm tedbirler alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinde zabıta, 153 Çağrı Merkezi, fen işleri ve sosyal hizmetler gibi birimler hizmet vermeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışan vatandaşlar için şehir içi toplu ulaşım araçlarının hizmetlerine devam edeceğini, ulaşım seferleriyle ilgili en güncel bilgilerin Alo 153'ten öğrenilebileceğini belirtti.

Bu süreçte belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla mesai arkadaşlarıyla vatandaşların yanında olmaya gayret göstereceklerini ifade eden Büyükkılıç, "Biraz daha sabırla bu zamanları daha kolay atlatacağız. Tüm bunların üstesinden birlikte geleceğiz. Bunun için öncelikle tüm kurallara uymanızı, tedbir ve önlemler kapsamında hareket etmenizi rica ediyorum. Önce ailemiz, sonra toplum sağlığı için kurallara mutlaka uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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