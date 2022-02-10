Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri 316 yolu ulaşıma açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri 316 yolu ulaşıma açtı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri 316 yolu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 316 kırsal mahalle yolunu 6 saatte ulaşıma açtı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 316 kırsal mahalle yolunu 6 saatte ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 araç, 291 personelle merkez ve 16 ilçede çift vardiya çalışan ekipler, Akkışla'da 13, Bünyan'da 35, Develi'de 35, Felahiye'de 11, İncesu'da 5, Kocasinan'da 20, Özvatan'da 7, Pınarbaşı'da 80, Sarıoğlan'da 16, Sarız'da 26, Talas'ta 6, Tomarza'da 44 ve Yahyalı'da 18 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kapalı olan Pınarbaşı'da 9, Sarız'da 12 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri 316 yolu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri 316 yolu ulaşıma açtı

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Yahyalı, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title