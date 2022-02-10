Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri 316 yolu ulaşıma açtı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 316 kırsal mahalle yolunu 6 saatte ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 araç, 291 personelle merkez ve 16 ilçede çift vardiya çalışan ekipler, Akkışla'da 13, Bünyan'da 35, Develi'de 35, Felahiye'de 11, İncesu'da 5, Kocasinan'da 20, Özvatan'da 7, Pınarbaşı'da 80, Sarıoğlan'da 16, Sarız'da 26, Talas'ta 6, Tomarza'da 44 ve Yahyalı'da 18 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kapalı olan Pınarbaşı'da 9, Sarız'da 12 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor.