Kayseri Büyükşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşları, belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşları, belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı kişilerin vatandaşlardan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadıkları vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması gerektiği ve bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polise ya da jandarmaya ihbarda bulunmaları istendi.

Kaynak: AA