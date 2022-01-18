Kayseri Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenenlere destek oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenenlere destek oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenenlere destek oldu
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 29 noktada vatandaşların yardımına koştu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 29 noktada vatandaşların yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla itfaiye ekipleri, depremden etkilenen bölgede 8 araç 25 personel ile çalışma yürüttü.

Ekipler, Sarıoğlan ilçesinde 21, Bünyan'da 6 ve Kayseri merkezde 2 adreste depremden etkilendiğini belirten vatandaşlara ulaştı.

Hasar oluşan evlerde gerekli çalışmaları yürüten itfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile hasar tespit çalışması yaptı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Avcılar'da alev alıp bomba gibi patlayan yeraltı kabloları mahallenin kabusu oldu

Avcılar'da alev alıp bomba gibi patlayan yeraltı kabloları mahallenin kabusu oldu

 Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)

Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)
AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title