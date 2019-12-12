Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. bir kez daha anlamlı bir kampanyaya imza atıyor

12.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:25

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., sadece 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı tanımakla kalmıyor, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce de pek çok etkinlikle sporu sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren Spor A.Ş. şimdi de "Kışıma Güneş Ol" kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyacı olan çocukların kışlık kıyafetlerinin temin edileceği kampanya kapsamında 15 Aralık Pazar günü yürüyüş gerçekleştirileceğini belirterek, Kayserilileri davet etti.



Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş., soğuk kış günlerinde çocukların üşümemesi için "Kışıma Güneş Ol" sloganı ile bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında imkanı olanların aldıkları ya da evlerdeki giyilmeyen mont yada bot gibi kıyafetler Spor A.Ş. tesislerine teslim ediliyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kampanyaya destek veren Kayserililere teşekkür etti. 15 Aralık Pazar günü saat 09.00'da Talas Paraşüt İndirme Alanında yapılacak olan "Kışıma Güneş Ol" farkındalık yürüyüşüne Kayserilileri davet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihtiyaç duyan yavrularımızın listelerini almak suretiyle bu kampanyayla kış döneminde giyecekleri kıyafetleri alacak hayır sahiplerimizle öğrencilerimizi buluşturmuş oluyoruz. Bu anlamlı Pazar günü paraşüt indirme sahasında vatandaşlarımızla öğrencilerimizi buluşturacağız ve spor etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı çalışmadan dolayı emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA