Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ankara'dan ödülle döndü
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ankara'dan ödülle döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ankara'dan ödülle döndü
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda "Geleceğin Mucitleri" isimli proje ile ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda "Geleceğin Mucitleri" isimli proje ile ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Törenin ardından Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükkılıç'a tebriklerini ve Kayserililere selamlarını iletti.

Stantta misafirlere, kentteki faaliyetler tanıtıldı, meşhur Kayseri pastırması ve yöreye has lezzet nevzine tatlısı ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençlerin akıllı şehircilik projeleri gerçekleştirmesinin sağlanacağı "Geleceğin Mucitleri" projesinin ödül almasından dolayı memnuniyet ve gurur duyduğunu, gençler için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ve saygılarını iletti.

Büyükkılıç, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin her anlamda yetişmiş bireyler olmaları için de önemli çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Geleceğin Mucitleri isimli proje kapsamında şehrin bir bölgesinde plato oluşturulacak. Gençlerin bu platoda yer alması ve akıllı şehir projeleri geliştirmeleri sağlanacak. Geliştirilecek projeler için düzenli olarak yarışma düzenlenecek ve dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Projelerin hayata geçirilmesi için gençler desteklenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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