Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıttı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki gelir düzeyi düşük 55 aileye damızlık 1100 koyun ve koç hibe etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki gelir düzeyi düşük 55 aileye damızlık 1100 koyun ve koç hibe etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal alandaki gelir düzeyi düşük nüfusun yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla koyun üretiminin yeniden canlandırılması için belediye tarafından "Küçükbaş Hayvancılık Projesi" hazırlandı.

Maliyeti 2 milyon lirayı bulan proje kapsamında 11 ilçedeki 55 aileye 1045 Akkaraman koyunu, 55 de Akkaraman koçu dağıtıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında gerçekleşen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, proje kapsamında Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre 5'er mahalle tespit edildiğini belirtti.

Her ilçede 5 aileye, her aile içinse 19 Akkaraman koyun ve bir Akkaraman koç olmak üzere 20 küçükbaş hayvan verileceğini kaydeden Büyükkılıç, "Destek sağladığımız üreticiler de her yıl 5 adet bize yavru verecek. 4 senede vatandaşlarımızdan verdiğimizi alacağız. Üretmeye, 'kazan kazan' politikasıyla kazanmaya devam edeceğiz. Bizim bütçemize olan maliyeti 2 milyon lira. Küçükbaş Hayvancılık Projemiz sayesinde koyunlar artacak, meralar şenlenecek." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 2020 yılında büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 14. sırada olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, bunun yeterli olmadığını, üst sıraları hedeflediklerini aktardı.

Programda AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve diğer katılımcılar, ilçelere videokonferans yöntemiyle bağlanarak dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 19:04:34. #1.15#

title