Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki gelir düzeyi düşük 55 aileye damızlık 1100 koyun ve koç hibe etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal alandaki gelir düzeyi düşük nüfusun yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla koyun üretiminin yeniden canlandırılması için belediye tarafından "Küçükbaş Hayvancılık Projesi" hazırlandı.

Maliyeti 2 milyon lirayı bulan proje kapsamında 11 ilçedeki 55 aileye 1045 Akkaraman koyunu, 55 de Akkaraman koçu dağıtıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında gerçekleşen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, proje kapsamında Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre 5'er mahalle tespit edildiğini belirtti.

Her ilçede 5 aileye, her aile içinse 19 Akkaraman koyun ve bir Akkaraman koç olmak üzere 20 küçükbaş hayvan verileceğini kaydeden Büyükkılıç, "Destek sağladığımız üreticiler de her yıl 5 adet bize yavru verecek. 4 senede vatandaşlarımızdan verdiğimizi alacağız. Üretmeye, 'kazan kazan' politikasıyla kazanmaya devam edeceğiz. Bizim bütçemize olan maliyeti 2 milyon lira. Küçükbaş Hayvancılık Projemiz sayesinde koyunlar artacak, meralar şenlenecek." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 2020 yılında büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 14. sırada olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, bunun yeterli olmadığını, üst sıraları hedeflediklerini aktardı.

Programda AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve diğer katılımcılar, ilçelere videokonferans yöntemiyle bağlanarak dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya