Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020 yatırımlarını değerlendirdi

04.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:22

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yatırım Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 7,5 saat süren toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, KASKİ Genel Müdürü ve ilgili daire başkanları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında Etüt Projeler Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılacak yatırımlarla ilgili bir araya geldiklerini ve yapılacak yatırımları detaylarıyla ele aldıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, "Yaklaşık 7,5 saatlik çalışma yaptık. Fedakar ve gayretli ekibimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin esenliğini ve konforunu artıracak, standardını yükseltecek çalışmaları 2020'de gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, depremle ilgili de kararlar alındığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremin ardından gerekli çalışmaların yapılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA